Эксперт: США создают новое космическое оружие

США активно разрабатывают космическое оружие. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, оценивая перспективы удара США из космоса.

«В настоящее время в США существуют разработки нанесения, так называемого, кинетического удара из космоса по любой точке на Земле. Этот удар представляет собой сброс с орбиты вольфрамовых стержней, которые при падении с высоты порядка 700 километров могут развить скорость порядка пяти километров в секунду. На такой скорости такие стержни, ударяясь о землю, способны вызвать импульсную волну подобно авиационной бомбе, вызывая те или иные разрушения», - сказал эксперт ТРК «Звезда».