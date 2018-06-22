Эксперт: США создают новое космическое оружие
США активно разрабатывают космическое оружие. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, оценивая перспективы удара США из космоса.
«В настоящее время в США существуют разработки нанесения, так называемого, кинетического удара из космоса по любой точке на Земле. Этот удар представляет собой сброс с орбиты вольфрамовых стержней, которые при падении с высоты порядка 700 километров могут развить скорость порядка пяти километров в секунду. На такой скорости такие стержни, ударяясь о землю, способны вызвать импульсную волну подобно авиационной бомбе, вызывая те или иные разрушения», - сказал эксперт ТРК «Звезда».
Также военный эксперт отметил, что эффект от использования данного оружия увеличивается многократно при увеличении массы снаряда.
«Разрабатывался и другой проект, Falcon HTV2, в котором в качестве ударного средства использовался моноблок весом в несколько тонн. При ударе о поверхность Земли этот заряд мог вызвать сейсмический удар, по мощности равный взрыву небольшой атомной бомбы», - заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону начать формирование космических сил США.