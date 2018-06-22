Мужчину вытаскивают из-под завалов: кадры с места взрыва дома в Заинске

В Татарстане в городе Заинске произошел взрыв газового баллона.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, один из жильцов сидел у обрыва стены разрушившейся квартиры. На кадрах видно, что пострадавший находится в шоковом состоянии. Его лицо, руки и ноги окровавлены.

Сотрудники МЧС вытащили мужчину из-под завалов с помощью автолестницы.

В результате происшествия пострадали четыре человека, включая ребенка. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. По предварительным данным, еще два человека могут находиться под завалами.

Ранее сообщалось, что в Заинске в квартире на пятом этаже пятиэтажного восьмиподъездного жилого дома взорвался баллон с газом. Трех человек удалось спасти.