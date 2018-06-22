Пошлины на легковые автомобили американского производства могут увеличить

Глава МЭРТ России Максим Орешкин не исключил, что рассматривается вариант введения дополнительных пошлин на легковые автомобили американского производства, сообщает РИА Новости. Пока не известно, идет ли речь об автомобилях, собранных на территории США, или же имеются в виду все американские марки, независимо от страны-производителя.

Ранее появилась информация, что РФ вслед за Евросоюзом подготовила сбалансированный ответ на введение администрацией США пошлин на сталь и алюминий неамериканского производства. Решение Америки, которое остальные страны назвали «протекционистским», спровоцировало настоящую торговую войну на рынке стран ВТО. Российская Федерация, например, намерена ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов, включая строительно-дорожную технику.

США ввели повышенные пошлины на сталь и алюминий с 1 июня.