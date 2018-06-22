Взрыв произошел в жилом доме в Заинске

В Татарстане в городе Заинске произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

«Произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного восьмиподъездного жилого дома по адресу: г. Заинск, ул. Никифорова, д. 71», - говорится в сообщении.

По прибытии спасатели выяснили, что в трехкомнатной квартире взорвался газовый баллон. В результате рухнули потолочные перекрытия внутри квартиры.

Три человека были спасены. Погибших нет, пострадавший один.