Посол России рассказал о возможной встрече с Юлией Скрипаль

Британия не будет отстаивать свою позицию бесконечно, поэтому однажды Россия получит доступ к Юлии Скрипаль. Об этом в интервью RT рассказал посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

«Однажды мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше», - сказал Яковенко.

По словам дипломата, Москва по-прежнему не получила ответа на запрос о расследовании отравления Юлии Скрипаль и ее отца Сергея в британском Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта в Солсбери. Москва последовательно опровергает все голословные и бездоказательные обвинения со стороны Лондона в причастности к данному преступлению.