Чубайс предсказал будущее пенсионных денег

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ажиотаж вокруг пенсионной реформы «поднялся на ровном месте», передает ТАСС.

По словам Чубайса, решение о пенсионной реформе, принятое правительством, было трудным, но в конечном счете речь идет об индивидуальных пенсионных счетах, и «в этом смысле есть большой объем преобразований».

Также предприниматель считает, что рано или поздно пенсионные деньги будут инвестироваться в различные проекты - так поступают во всем мире.