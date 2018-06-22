В ХМАО упал вертолет Ми-2

В Ханты-Мансийском автономном округе упал вертолет Ми-2. Он потерпел крушение в болотистой местности в семи километрах от города Лангепаса. Об этом «Звезде» сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

«Сегодня в семи километрах от города Лангепаса АО Югра в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, принадлежащий авиакомпании Helix. В результате авиапроисшествия погиб пилот», - рассказала «Звезде» старший помощник руководителя уральского СУ на транспорте СК РФ Ирина Руссель.

В результате крушения вертолет сильно разрушился. Пилот погиб. По предварительной информации, на борту находился еще один человек, его судьба неизвестна. Спасатели ведут поиски. Выясняется цель полета и были ли еще на борту люди.

Вертолет принадлежал транспортной компании.