На территории Главной военной прокуратуры в Москве открыт памятник военным прокурорам и следователям, воевавшим на разных фронтах Великой Отечественной. Всего их было более семи тысяч. 11 из них стали Героями Советского Союза.

Главный военный прокурор Валерий Петров, открывая мемориал, назвал эту инициативу «данью уважения» подвигу своих коллег-фронтовиков.

По словам Петрова, военные прокуроры и следователи как истинные патриоты своей Родины встали на ее защиту и с оружием в руках сражались с захватчиками, спасая жизни будущих поколений. До сих пор неизвестна судьба многих героев: среди двух тысяч погибших сотрудников военных прокуратур много пропавших без вести.