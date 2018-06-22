Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве открыт памятник военным прокурорам и следователям

Дмитрий Семенов
17:00 22.06.2018
Одиннадцать сотрудников военной прокуратуры во время Великой Отечественной войны стали героями Советского Союза.
В Москве открыт памятник военным прокурорам и следователям

На территории Главной военной прокуратуры в Москве открыт памятник военным прокурорам и следователям, воевавшим на разных фронтах Великой Отечественной. Всего их было более семи тысяч. 11 из них стали Героями Советского Союза.

Главный военный прокурор Валерий Петров, открывая мемориал, назвал эту инициативу «данью уважения» подвигу своих коллег-фронтовиков.

По словам Петрова, военные прокуроры и следователи как истинные патриоты своей Родины встали на ее защиту и с оружием в руках сражались с захватчиками, спасая жизни будущих поколений. До сих пор неизвестна судьба многих героев: среди двух тысяч погибших сотрудников военных прокуратур много пропавших без вести.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Популярные каналы на YouTube станут платными
Дата22.06.2018, 18:54
Популярные каналы на YouTube станут платными
Юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Дата22.06.2018, 07:45
Юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Сборная Бразилии одержала победу над Коста-Рикой в матче ЧМ-2018
Дата22.06.2018, 16:54
Сборная Бразилии одержала победу над Коста-Рикой в матче ЧМ-2018
Прямое попадание: в Рязани завершился всеармейский этап конкурса «Авиадартс»
Дата04.06.2018, 11:55
Прямое попадание: в Рязани завершился всеармейский этап конкурса «Авиадартс»
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
Дата22.06.2018, 14:16
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
Подвиг Газдановых: как погибли семеро братьев - героев Великой Отечественной войны
Дата22.06.2018, 12:49
Подвиг Газдановых: как погибли семеро братьев - героев Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.