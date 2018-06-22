Аргентинский болельщик извинился за оскорбление россиянки

Аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови, разместивший на своей странице в соцсети видеоролик, в котором он просит юную россиянку повторять за ним фразы неприличного содержания на испанском языке, извинился за свою, как он выразился, «дурную шутку». По его словам, хотя он и выпил пива, но пьян не был - просто «что-то нашло».

«Я приношу извинения за шутку в отношении девушки. Приношу извинения народу Аргентины, России, всем. Моим друзьям, тому месту, где живу, моим детям, матери моих детей. Мне очень стыдно», - сказал Пенови, которого цитирует «КП».

По словам любителя футбола, вообще он «не такой»: ему 47 лет, и он добропорядочный гражданин своей страны. Тем не менее Пенови уже наказали.

Ранее сообщалось, что в соцсети появилось видео, на котором аргентинец просит девушку-болельщицу из России повторять за ним фразы на испанском, которого та явно не понимает. Фразы носили оскорбительный характер, и инцидентом заинтересовались не только пользователи соцсети, но и официальные представители Аргентины, включая министра безопасности страны Патрисию Буллрич. Она написала в своем Twitter, что Пенови больше не сможет посещать матчи нынешнего чемпионата - его FAN ID аннулирован. А поведение фаната охарактеризовано как «сексистское и неуважительное».

Это не первый инцидент с латиноамериканскими болельщиками в Москве: ранее трое бразильцев зло «подшутили» над россиянкой. Двое из них из-за «шутки» уже лишились работы у себя на родине.