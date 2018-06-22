Почерк Саакашвили в заявлении о принятии гражданства проверит экспертиза

Кассационный административный суд Верховного суда Украины назначил экспертизу почерка бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в заявлении о принятии украинского гражданства. Об этом сообщают «Украинские новости».

По словам представителя защиты Саакашвили, для проведения экспертизы суд принял решение привлечь зарубежного эксперта.

В марте экс-президент Грузии заявил о намерении вернуться на Украину. Он добавил, что для этого не понадобится «прорывать колючую проволоку и переходить горные тропы».

При этом политик отметил, что готов вернуться в Киев, когда в центре города соберется многолюдный митинг.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины.