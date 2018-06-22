Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Южной Кореи

Президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели в Кремле переговоры, в ходе которых обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию на Корейском полуострове.

Владимир Путин отметил, что Республика Корея относится к наиболее приоритетным партнерам России: по объему товарооборота она занимает второе место. Последние несколько лет отмечается заметный рост торгового оборота с РФ. Его объем составляет 20 миллиардов долларов в абсолютных величинах, и, по мнению Путина, эту цифру можно увеличить.

Затем стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин поблагодарил своего российского коллегу за вклад в нормализацию отношений Севера и Юга и в денуклеаризацию КНДР.