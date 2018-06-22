Умер летчик-испытатель Иван Леонов

В возрасте 95 лет умер Герой России летчик-испытатель Иван Леонов. Об этом сообщается на сайте правительства Тульской области.

«На 96-м году ушел из жизни Герой России, ветеран Великой Отечественной войны, советский военный летчик, почетный гражданин города-героя Тулы Иван Антонович Леонов», - говорится в сообщении.

Подвиг Ивана Леонова вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Он записан в ней как единственный в мире летчик, который управлял самолетом ампутированной рукой. Леонов за войну совершил более 60 боевых вылетов в составе 33-й эскадрильи 1-й Воздушной армии.

Леонов награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу».