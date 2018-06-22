Путин назначил Юмашева своим советником на общественных началах

Президент России Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В 1996 году Юмашев был назначен на пост советника первого президента России Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со СМИ. В 1997-1998 годах руководил президентской администрацией.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин произвел перестановки в своей администрации. Советником президента стал Абубакар Эдельгериев. Андрея Ярина назначили начальником управления президента по внутренней политике.