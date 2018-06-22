Путин назначил Юмашева своим советником на общественных началах
В 1996 году Юмашев стал советником первого президента России Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со СМИ. В 1997-1998 годах руководил президентской администрацией.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В 1996 году Юмашев был назначен на пост советника первого президента России Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со СМИ. В 1997-1998 годах руководил президентской администрацией.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин произвел перестановки в своей администрации. Советником президента стал Абубакар Эдельгериев. Андрея Ярина назначили начальником управления президента по внутренней политике.