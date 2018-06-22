Определена неожиданная польза краткосрочного голодания

Периодические голодания благотворно влияют на здоровье человека - к такому выводу пришли ученые Иллинойского университета, сообщает «КП».

Ученые длительное время изучали, как влияет на человека периодическое краткосрочное голодание. Группе добровольцев разрешали есть что угодно и, как говорится, сколько влезет, но только восемь часов в сутки. Затем на 16 часов следовал отказ от любых продуктов - можно было только пить воду и напитки с минимальным содержанием калорий.

Оказалось, что такой режим питания благотворно влияет не только на вес человека (добровольцы сбросили в среднем 2,6% от собственного веса), но и на состояние его здоровья. У всех добровольцев наметилась положительная динамика в снижении лишнего веса.