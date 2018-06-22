Экономят военный бюджет - эксперт о возвращении танка Т-72 на вооружение Польши

Танки, которые Польша собирается ввести в боевой состав, Т-72М, скорее всего, будут незначительно модернизированы. Это делается для того, чтобы сэкономить военный бюджет страны, поскольку закупать танки, например, у Германии будет слишком дорого. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт по бронетанковой технике полковник запаса Сергей Суворов.

«Польша некоторое время назад получила партию танков из Германии, Leopard 2А-4, которые были сняты с вооружения. Что касается танков Т-72, то в настоящее время в польской армии находится танк PT-91 "Твердый". Это польская модернизация танка Т-72М, который Польша производила по лицензии, переданной еще Советским Союзом. Польский PT-71 - там не очень радикальная модернизация, там поставили модернизированную систему управления огнем, добавили динамическую защиту польской разработки, двигатель польского производства. Ну, двигатель - это, по сути, некоторая модернизация того, который там был», - рассказал Суворов.

Ранее сообщалось, что в Польше решили вернуть в армию танки Т-72. Эксперт Войчех Лучак отметил, что страна решила создать новую танковую дивизию и повысить потенциал механизированных войск на своем восточном фланге, а в данный момент нет другой возможности быстро оснастить танками две создаваемые бронетанковые бригады.