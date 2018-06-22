Путин произвел перестановки в администрации президента

Президент России Владимир Путин произвел перестановки в своей администрации. Указ опубликован на сайте Кремля.

Советником президента стал Абубакар Эдельгериев, советником президента на общественных началах - Валентин Юмашев. Андрея Ярина назначили начальником управления президента по внутренней политике. Пост начальника управления президента по внешней политике занял Александр Манжосин. Андрея Цоботова Путин назначил начальником управления пресс-службы и информации президента, Андрея Чоботова - начальником управления президента по вопросам противодействия коррупции, Александра Симоненко - начальником экспертного управления президента, Александра Харичева - начальником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета.

Кроме того, глава государства переназначил Александра Смирнова главой управления президента по общественным связям и коммуникациям, а Анну Кузнецову- уполномоченным по правам ребенка. Михаил Казаринов стал заместителем руководителя протокола президента РФ, Юрий Свиридов - заместителем пресс-секретаря президента.

Инна Цоботова назначена на пост начальника управления президента по научно-образовательной политике.