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Глава ЛНР прокомментировал решение Украинского народного трибунала по Порошенко

Роман Захаров
14:12 22.06.2018
Леонид Пасечник согласен с решением трибунала, который заочно приговорил Петра Порошенко к пожизненному заключению.
Глава ЛНР прокомментировал решение Украинского народного трибунала по Порошенко
Фото: РИА Новости

Исполняющий обязанности руководителя ЛНР Леонид Пасечник считает правильным приговор, который вынес Украинский народный трибунал президенту страны Петру Порошенко.

«Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались», - сказал Пасечник.

Как подчеркнул глава самопровозглашенной республики, «преступное руководство Киева» осудили по законам Украины за преступления, которые были совершены в отношении народа.

Ранее сообщалось, что Украинский народный трибунал в Луганске признал президента Украины Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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