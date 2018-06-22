Глава ЛНР прокомментировал решение Украинского народного трибунала по Порошенко
Леонид Пасечник согласен с решением трибунала, который заочно приговорил Петра Порошенко к пожизненному заключению.
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Исполняющий обязанности руководителя ЛНР Леонид Пасечник считает правильным приговор, который вынес Украинский народный трибунал президенту страны Петру Порошенко.
«Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались», - сказал Пасечник.
Как подчеркнул глава самопровозглашенной республики, «преступное руководство Киева» осудили по законам Украины за преступления, которые были совершены в отношении народа.
Ранее сообщалось, что Украинский народный трибунал в Луганске признал президента Украины Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы.