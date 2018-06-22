Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В церемонии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также руководство вооруженных сил, администрации Кремля, правительственные чиновники, парламентарии, представители ветеранских организаций, основных конфессий и кадеты.

После того как солдаты почетного караула установили венок с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации», Путин склонил голову в память о павших. Другие участники церемонии тоже положили свои букеты к подножию памятника.

Затем торжественным маршем прошли военные Сухопутных войск, Военно-космических сил и Военно-Морского Флота. Президент возложил цветы и на аллее городов-героев.