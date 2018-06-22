Москва отправила ноту Киеву для организации визита Москальковой
В данный момент украинская сторона рассматривает этот документ.
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что Киев получил от МИД РФ ноту с просьбой помочь уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с визитом к 50 россиянам, заключенным под стражей на Украине.
Сейчас документ рассматривает украинская сторона.
Денисова добавила, что в списке Москальковой нет моряков судна «Норд», экипаж которого был задержан в марте украинскими пограничниками.
Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко снял запрет на посещение Москальковой задержанных россиян.