Непроходимые болота, бескрайние леса и исторические тайны: телеканал «Звезда» показал фильм о пропавших во время ВОВ красноармейцах

Двадцать второго июня, в День памяти и скорби, телеканал «Звезда» показал фильм «Дорога домой». Документальная картина рассказывает и о тех советских солдатах, которые пропали без вести в годы Великой Отечественной войны.

Для того чтобы отыскать красноармейцев, съемочной группе «Звезды» пришлось преодолеть непроходимые болота, бескрайние леса, проехаться по местам кровопролитных сражений и разгадать множество исторических тайн.

Журналисты увидели обломки Ил-2 и пикирующего бомбардировщика Пе-2, прошли по местам сражений 170-й Башкирской стрелковой дивизии, которая практически в полном составе погибла в первые дни войны, и спустилась на нижний этаж заполненного костями животных мрачного дота, чтобы раскрыть тайну гибели 30 пограничников, принявших на себя удар фашистов в 1941 году.