В Польше решили вернуть в армию танки Т-72

Агентство военного имущества Польши, распродающее вышедшие из использования в польской армии объекты, начало возвращать их обратно. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщила газета Rzeczpospolita.

Как пишет издание, «несколько десятков старых танков Т-72» остаются в стране. Вероятно, их модернизируют и вернут на службу.

Эксперт Войчех Лучак отметил, что Польша решила создать новую танковую дивизию и повысить потенциал механизированных войск на восточном фланге страны, а в данный момент нет другой возможности быстро и относительно дешево оснастить танками две создаваемые бронетанковые бригады.

Такая же ситуация складывается в сфере военной недвижимости, которую сначала хотели продать гражданским лицам. Однако потом она снова стала нужна. Глава Агентства военного имущества Кшиштоф Фалковский отметил, что теперь для проведения этой операции нужно согласие министерства обороны.