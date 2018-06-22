Его должны были ликвидировать в Харькове - бывший охранник рассказал о покушении на Януковича в 2014 году

Экс-президент Украины Виктор Янукович должен был присутствовать на Съезде депутатов всех уровней в феврале 2014 года в Харькове. Об этом во время судебного заседания рассказал его бывший охранник Сергей Бернацкий, сообщил в пятницу портал Newsone.

Бернацкий рассказал также, что служба безопасности украинского лидера решила отменить поездку на мероприятие из-за информации о возможном покушении на него.

По словам Бернацкого, он узнал о том, что к моменту прибытия главы государства во Дворец спорта, где должна была пройти встреча, в зале находилось 200 человек, которые зашли без допуска.

Бывший охранник узнал от главы штаба службы безопасности президента Павленко о том, что среди этих людей есть группа, которая должна была ликвидировать Януковича во время съезда.