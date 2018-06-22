В Минобороны России практически уверены в выходе очередного антисирийского доклада ОЗХО

Выход очередного антисирийского доклада ОЗХО по ситуации с применением химоружия в САР прогнозируют в Минобороны России.

«Мы практически уверены в выходе очередного антисирийского доклада», - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны России по проблемам, возникшим в ходе расследования применения химического оружия в Сирии.

Он напомнил, что все отравляющие вещества в Сирии были уничтожены, а организация по запрещению химоружия была награждена Нобелевской премией за выполнение этих мероприятий.

«Сирия прикладывает все усилия для выполнения взятых на себя обязательств по ликвидации объектов, связанных с бывшей военно-химической программой», - отметил Кириллов.

Отдельно начальник войск РХБЗ подчеркнул, что Российская Федерация всегда старается оперировать конкретными фактами и аргументами, в то время, как западные оппоненты обычно уходят от предметного разговора и отвечают лозунгами, обвиняя Россию в том, что она подрывает авторитет и репутацию ОЗХО.