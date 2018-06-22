Дурень думкой богатеет - эксперт о разработке украинского «аналога» «Арматы»

Украинская промышленность потеряла компетенцию и не в состоянии произвести ничего более-менее приличного. Такое мнение высказал военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя сообщения о том, что у украинской стороны есть проект танка, который якобы способен составить конкуренцию российской «Армате».

«Нарисовать на бумаге можно что угодно, в том числе НЛО, и рассказывать о том, что они собираются его построить. Украинская промышленность потеряла компетенцию, она не в состоянии сделать ничего более-менее приличного, даже простого, обычного. Кроме того, для того чтобы создать танк, о котором они говорили, о котором они мечтают, нужна технологическая связь с Россией, потому что многие компоненты этого танка производились в России и могут производиться только в ней», - сказал эксперт в беседе с корреспондентом «Звезды».

Военный обозреватель отметил, что западным странам не нужны украинские танки, поскольку «у них есть свои прекрасные танки».

«Никто не заинтересован помогать Украине создавать ее танки. Что касается того, что они сегодня мечтают о тех временах, которые никогда не вернутся, о создании собственной боевой бронированной машины, способной конкурировать с нашей "Арматой", есть замечательная украинская поговорка: "дурень думкой богатеет"», - резюмировал отставной военный.

Ранее сообщалось, что на Украине нашли «аналог» российской «Арматы».