Россия противодействует расширению НАТО, что может привести к применению 5-й статьи Устава альянса, согласно которой его члены будут вынуждены ответить в случае нападения на одного из них. Об этом сообщил RT со ссылкой на доклад Института стратегических исследований Армии США.

Отмечается, что российская сторона пытается «запугивать» своих бывших союзников.

По мнению экспертов, первоначальные соглашения между Североатлантическим альянсом и Российской Федерпацией не оправдали ожиданий Москвы.

Специалисты написали, что за последние десять лет РФ окрепла и представляет угрозу для стран Европы.

В сообщении подчеркивается, что военная угроза в Европе исходит от «набирающей силы России», на что указывает ряд «враждебных действий, предпринимаемых против Запада на протяжении последних десяти лет».