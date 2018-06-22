Химоружие в Сирии производили боевики, оборудование было изготовлено в странах Западной Европы - МИД РФ

Химоружие в Сирии производили боевики, а оборудование для его производства было изготовлено в странах Западной Европы. Об этом заявлено на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны России о проблемах, возникших в ходе расследования применения химического оружия в Сирии.