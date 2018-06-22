Химоружие в Сирии производили боевики, оборудование было изготовлено в странах Западной Европы - МИД РФ
Министерство иностранных дел и Министерство обороны России проводят совместный брифинг о проблемах, возникших в ходе расследования применения химического оружия в Сирии.
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Химоружие в Сирии производили боевики, а оборудование для его производства было изготовлено в странах Западной Европы. Об этом заявлено на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны России о проблемах, возникших в ходе расследования применения химического оружия в Сирии.