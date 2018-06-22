В тюменском аэропорту у пассажирского самолета перед вылетом загорелось шасси

Более 20 человек эвакуировали из самолета ATR-72 авиакомпании UTair в тюменском аэропорту Рощино из-за возгорания шасси. Пострадавших нет. Самолет должен был вылететь по маршруту Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщил ТАСС.

Сотрудник Тюменской транспортной прокуратуры рассказал, что возгорание произошло на рулежной дорожке. Предполагается, что шины колес задымились при торможении. Он рассказал, что пожар был оперативно локализован силами аэропорта.

В данный момент решается вопрос о замене воздушного судна. По факту происшествия проводится проверка.

Пассажиры вылетят резервным бортом через три-четыре часа.