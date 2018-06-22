Порошенко приговорили к пожизненному заключению за военные преступления в Донбассе

Украинский народный трибунал в Луганске признал президента Украины Петра Порошенко виновными в военных преступлениях в Донбассе и приговорил его заочно к пожизненному лишению свободы.

Помимо украинского лидера, виновными в военных преступлениях признаны министр иностранных дел Украины Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, украинский министр обороны Степан Полторак, глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, бывший глава Кабинета министров Украины Арсений Яценюк и действующий премьер-министр Владимир Гройсман.

По информации Луганского информационного центра, чиновники, как и Порошенко, заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в начале июня этого года бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о причастности президента Украины Петра Порошенко к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.