Роскосмос объявил о прекращении работы проекта «Протон»
Глава Роскосмоса рассказал, что «Протон» выполнил свое предназначение и необходимо переходить к производству новых ракет.
Фото: Роскосмос
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что проект «Протон» закрывается. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщило РИА Новости.
Рогозин рассказал, что в соответствии с уже подписанными контрактами будет произведено необходимое количество «Протонов». Затем летать будут только на «Ангаре».
Примерные сроки прекращения производства «Протонов» глава Роскосмоса не озвучил.
Он подчеркнул, что «Протон» выполнил свое предназначение и нужно переходить к производству ракет нового поколения.