Роскосмос объявил о прекращении работы проекта «Протон»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что проект «Протон» закрывается. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщило РИА Новости.

Рогозин рассказал, что в соответствии с уже подписанными контрактами будет произведено необходимое количество «Протонов». Затем летать будут только на «Ангаре».

Примерные сроки прекращения производства «Протонов» глава Роскосмоса не озвучил.

Он подчеркнул, что «Протон» выполнил свое предназначение и нужно переходить к производству ракет нового поколения.