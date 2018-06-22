В День памяти и скорби «Звезда» покажет фильм, посвященный пропавшим без вести во время ВОВ

Сегодня, в День памяти и скорби, в 14:15 по московскому времени телеканал «Звезда» покажет фильм «Дорога домой», посвященный всем без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны.

Спустя более 70 лет после окончания ВОВ пропавшими числятся тысячи красноармейцев. Съемочная группа «Звезды» отправилась на их поиски.

По непроходимым болотам журналисты добрались до обломков штурмовика Ил-2 и пикирующего бомбардировщика Пе-2, прошли по местам сражений 170-й Башкирской стрелковой дивизии, которая практически в полном составе погибла в первые дни войны, и раскрыли множество тайн.

Фильм «Дорога домой» смотрите сегодня в 14:15 в эфире телеканала «Звезда».