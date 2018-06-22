Центробанк отозвал лицензию у «Мосуралбанка»

«Мосуралбанк» с 22 июня лишился лицензии на осуществление банковских операций. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка России.

В соответствующем приказе говорится, что лицензия отозвана из-за того, что банк не исполнял федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативы регулятора. Кроме того, были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.