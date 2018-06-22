Военный эксперт назвал преимущества ракетного двигателя на йоде

Использование йода в качестве топлива для новых электроракетных двигателей будет наиболее рентабельным. Об этом в интервью «Звезде» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам эксперта, в настоящее время в качестве топливных элементов в электрических ракетных двигателях используется ксенон, однако запасы йода значительно больше.

«Дело в том, что большинство космических аппаратов, которые находятся у нас на орбите и совершают какие-то дальние космические программы, в качестве топлива используют как раз ксенон. Он позволяет электрическим ракетным двигателям совершать определенные маневры космических аппаратов на орбите, например корректировать орбиту или маневрировать этим аппаратам, когда они совершают дальний космический полет. Во-первых, запасы йода больше, он дешевле, и, скажем так, компоновать его на борту космического аппарата, который имеет длительный цикл существования в космосе, будет наиболее рентабельно», - отметил Леонков.

Напомним, ранее в ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщили, что первые наземные испытания электроракетного двигателя, который использует реактивный йод вместо ксенона в качестве рабочего тела, будут проведены уже в этом месяце.

Как ожидается, силовая установка будет испытана в космосе в 2022 году, при этом первая часть эксперимента, который получил название «Островский», состоится на борту МКС, в то время как вторая часть предусматривает использование грузового космического корабля «Прогресс».