Ветераны военной контрразведки открыли в Ленобласти часовню в память о погибших в ВОВ

Погибших в годы Великой Отечественной сегодня вспоминают в Ленобласти. Ветераны военной контрразведки открыли часовню на берегу Ладожского озера, по льду которого проходила Дорога жизни.

В память о жертвах ВОВ ровно в четыре часа над Ладогой взвыла сирена и прозвучало объявление о начале войны. На берегу находились сотни людей, в том числе военнослужащие, ветераны и совсем молодые люди.

Во время траурной церемонии состоялось открытие и освящение часовни в честь святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского. Храм как символ беззаветного служения Родине построен из белого мрамора. Эта часовня-памятник стала десятой по счету. Остальные стоят по всей стране от Хабаровска до Калининграда. Эти храмы устанавливают по инициативе ветеранов военной контрразведки на местах самых ожесточенных боев Великой Отечественной.

«Для нас это всегда очень символично, особенно для ветеранов. Это полезно и для молодежи, потому что они воспитываются на этом, а мы помним», - рассказал Василий Кириллов, генерал-майор, член совета Общественной организации ветеранов военной контрразведки.

В основание часовни заложили капсулу с грунтом со дна Ладожского озера, которое стало братской могилой для многих.

Теперь у ветеранов есть место, куда они могут прийти и помолчать, вспоминая погибших много лет назад боевых товарищей.