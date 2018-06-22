В Белоруссии в День скорби почтили память защитников Брестской крепости

В нашей стране война затронула каждую семью и унесла жизни более 26 миллионов человек. Точных данных о погибших нет до сих пор.

Первой удар фашистской Германии приняла на себя Брестская крепость, и подвиг ее защитников стал примером настоящего героизма. Бойцы местного гарнизона, оставшиеся без воды, еды и почти без боеприпасов, больше месяца оказывали сопротивление врагу.

Чтобы захватить Брестскую крепость, командование вермахта отвело своим войскам всего восемь часов, сделав ставку на внезапность нападения. Тем более что на момент начала войны цитадель уже не имела оборонительного значения, а была скорее военным городком, где военнослужащие жили вместе со своими семьями.

Немцы начали атаку крепости с мощного обстрела артиллерией - в первую очередь казарм и жилых домов командиров. Против тех, кто остался в живых, выступили штурмовые отряды общей численностью около 20 тысяч человек.

Каждый год 22 июня здесь, на территории крепости, реконструкторы воссоздают первые часы войны. Съезжаются сюда из разных стран: из России, Белоруссии, Эстонии.

Немцы планировали взять крепость за несколько часов, в итоге сражались очень долго. Вместо легкой победы за несколько часов - почти месяц боев и серьезные потери.

Советские бойцы отчаянно бились с захватчиками и своим мужеством показали немцам, что их ждет в ближайшем будущем.