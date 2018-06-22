Названы самые популярные у россиян устаревшие автомобили

Эксперты составили рейтинг наиболее популярных у россиян устаревших моделей автомобиля.

Последнее место списка занял Ravon R2 2009 года. За ним расположился ровесник предыдущей автомодели Skoda Yeti. Далее следует Volkswagen Polo (седан) (2009 год выпуска).

Как сообщает Авторамблер, в список также вошли десятилетний кроссовер Kia Mohave, 11-летний Ford Fiesta и 11-летний Peugeot 408.

Неравнодушны россияне и к Hyundai H-1 (2007 год), двенадцатилетнему Mitsubishi Pajero и Ravon Nexia R3 (2005).

Популярностью среди российских граждан пользуются Chery Tiggo (2005), Ravon Gentra, который носит дизайн 16-летнего Lacetti, и Great Wall Hover H3/H5 2005 года выпуска, являющийся копией Isuzu Axiom (2001).

Отметим, что первое место списка занял автомобиль Suzuki Jimny.