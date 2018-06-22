В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о трех случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.

В сообщении говорится, что обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкого и села Лозового.

Отмечается, что огонь производился из 120-миллиметровых минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

Ранее ВСУ открыли артиллерийский огонь по населенному пункту Кировск в ЛНР. Обстрел произошел ночью, пострадала мирная жительница.