Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик не сможет посещать матчи ЧМ-2018

Болельщик из Аргентины, который оскорбил молодую жительницу России, лишен права посещения матчей ЧМ-2018.

Ранее аргентинец разместил в соцсети видеоролик, на котором попросил девушку сказать несколько фраз непристойного содержания на испанском языке, которого она не знала.

Видео посмотрели многие жители Аргентины, включая министра безопасности страны Патрисию Буллрич, которая в своем Twitter сообщила, что молодой человек больше не сможет попасть на стадион.

Ранее сообщалось, что прокуратура столичного округа Бразилии обратилась в военную полицию страны с требованием возбудить уголовное дело против лейтенанта Эдуарду Нуньеса, который стал участником скандала с оскорблением россиянки на ЧМ-2018. Инцидент произошел 20 июня на Никольской улице в Москве. Тогда несколько бразильских болельщиков сняли видео, на котором они на португальском языке оскорбляют оказавшуюся рядом с ними жительницу РФ, не знающую португальского.