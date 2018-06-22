Украинцы нашли у себя «аналог» российской «Арматы»

У Украины есть проект танка, который якобы может составить конкуренцию российской «Армате». Об этом в своей статье, опубликованной в издании «Деловая столица», сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

Жирохов рассказал, что речь идет о разработанном в СССР проекте «Объект 477», который также известен как «Боксер» или «Молот». Его разработка стартовала еще в начале 1980-х годов в Харьковском конструкторном бюро.

Эксперт отметил, что первый недоукомплектованый образец был создан в 1987 году. Программа была прекращена после распада СССР, а все построенные «Молоты» отправились на хранение.

Харьковские конструкторы вернулись к проекту только в 2015 году. По мнению автора статьи, производство этого танка позволило бы получить качественное превосходство над любым условным противником. Тем не менее он признал, что при развертывании производства Украина может столкнуться с целым рядом серьезных технологических проблем.