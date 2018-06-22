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Бразильскому футбольному фанату грозит уголовное дело за шутку над россиянкой

Екатерина Масло
07:32 22.06.2018
Одного из бразильских болельщиков подозревают в расизме и сексуальных домогательствах.
Бразильскому футбольному фанату грозит уголовное дело за шутку над россиянкой
Фото: ToniBulhoes / twitter

Прокуратура столичного округа Бразилии обратилась в военную полицию страны с требованием возбудить уголовное дело против лейтенанта Эдуарду Нуньеса, который стал участником скандала с оскорблением россиянки на ЧМ-2018. Об этом сообщил Globo.

Нуньеса подозревают в расизме и сексуальных домогательствах.

Инцидент произошел на Никольской улице в Москве. Несколько фанатов из Бразилии окружили россиянку и начали на своем языке кричать оскорбительную фразу. Видео было опубликовано в Интернете. На нем запечатлено, как девушка пытается повторить фразу, не понимая ее значения.

Происшествие вызвало возмущение среди пользователей Сети.

Позже военная полиция Бразилии заявила, что после того как Нуньес вернется на базу своего подразделения в штате Санта-Катарина, в отношении него будет возбуждено административное дело.  

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