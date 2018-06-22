В России изобрели электроракетный двигатель на йоде

Наземные испытания электроракетного двигателя, который использует реактивный йод вместо ксенона в качестве рабочего тела, будут проведены в этом месяце ракетно-космической корпорацией «Энергия».

«Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня», - приводит пресс-служба предприятия слова участвующего в создании двигателя инженера Павла Щербины.

Как ожидается, силовая установка будет испытана в космосе в 2022 году. Скорее всего, первая часть эксперимента, который получил название «Островский», состоится на борту МКС, в то время как вторая часть предусматривает использование грузового космического корабля «Прогресс».

Напомним, в конце 1990-х годов сотрудник «Энергии» Валерий Островский предложил идею использования йода в качестве рабочего тела электроракетного двигателя. В 2006 году разработка была запатентована. Затем, спустя шесть лет, по инициативе советского и российского специалиста в области ракетно-космической техники и ракетного двигателестроения Бориса Соколова стартовали первые опытные работы. Отметим, что преимущество двигателя с использованием йода обусловлено в первую очередь экономическими соображениями.