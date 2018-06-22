Минтруда опровергло слухи о едином прожиточном минимуме пенсионера

В Министерстве труда опровергли информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что в России установят единый прожиточный минимум пенсионера. По заявлению ведомства, предлагается установить единое определение минимального размера в регионах страны.

Анализ практики установления прожиточного минимума пенсионера показал, что в отдельных регионах его размер необоснован.

Как сообщает ведомство, величина прожиточного минимума будет со следующего года равняться размеру фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего. Таким образом, по мнению Минтруда, исключится необоснованная вариативность размера.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, порядок установления величины прожиточного минимума не повлияет на доходы пенсионеров.

Ранее сообщалось, что Министерство труда хочет изменить систему доплат к пенсии. В ведомстве предложили установить единые подходы к определению прожиточного минимума пенсионеров и размера доплат к пенсиям тех, чей доход ниже этой суммы.