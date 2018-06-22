Трамп объяснил взбудоражившую Сеть надпись на куртке Меланьи

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал многочисленные комментарии пользователей в Сети по поводу надписи на куртке его жены Меланьи. Так, во время поездки первой леди США в Техас, фотографы запечатлели супругу Трампа в куртке, на спине которой была нанесена надпись: «I really don’t care. Do U?» («Меня это действительно не волнует. А вас?»).

Некоторые СМИ предположили, что Меланью не интересует проблема мигрантов. Другие же отметили, что никакого скрытого смысла в надписи нет, и это «всего лишь куртка».

По словам американского лидера эта надпись относится в первую очередь к фейковым СМИ.

«Надпись "Меня это действительно не волнует. А вас?" на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!», - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли платье Меланьи Трамп.