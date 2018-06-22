Испания получила первую партию российского газа

Испания получила первую партию российского природного газа с Ямала. Танкер «Федор Литке» пришвартовался в порту Мугардос. На его борту более 170 тысяч кубометров топлива – этого объема хватит Мадриду на целый месяц.

Контракт был заключен на 24 года. За это время Россия поставит испанским потребителям более трех миллиардов кубометров газа.

В общей сложности с Ямала в Мугардос ежегодно будет приходить 37 судов. Весь путь от месторождения до пункта назначения у моряков занимает всего 11 дней.

По словам испанской стороны, поставки газа из России стратегически важны для энергобезопасности всего юго-западного региона Европы.