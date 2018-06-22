Антонов призвал РФ и США объединить усилия в борьбе с терроризмом

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал Россию и США объединить усилия в борьбе с терроризмом. Об этом он заявил во время церемонии возложения венка к мемориальной плите «Дух Эльбы».

«Мы возлагаем сегодня венок к мемориальной плите "Дух Эльбы", символу боевого братства народов СССР и США. В те годы Россия и США были объединены в борьбе с общим врагом и вместе победили нацизм. Мы должны помнить об уроках прошлого», - заявил Антонов.

Он отметил, что странам следует помнить о том, что разобщенность ведущих стран не позволила избежать трагедии Второй мировой войны. Антонов подчеркнул, что державы не сумели вовремя распознать опасность.

«И одна из главных задач сегодня – объединять усилия для борьбы с современными угрозами, прежде всего с терроризмом», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал концепцию развития национальной системы противодействия финансированию терроризма.