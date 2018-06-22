Когда-то в этих загонах паслось более 1200 коров – огромное стадо. Однако боевики такое хозяйство в покое не оставили, в результате чего сохранить удалось лишь малую часть, остальных животных вырезали.

Отборные животные специальных молочных пород были пущены на мясо, причем большую часть туш террористы бросили гнить, а унесли с собой только то, что смогли. Убежать успели только 50 коров, но и они от испуга поначалу ничего не ели.

«Эти коровы до войны давали много молока. И вот представьте, из всего стада осталось около 50 животных. И молоко в первое время они не давали совсем. Были очень напуганы. Лишь сейчас, спустя несколько месяцев после освобождения Восточной Гуты, мы наконец-то смогли приступить к их дойке. И молока они дают много», - рассказал директор фермы Аднан аль-Ахам.

До войны на ферме работали более 50 человек. Сейчас среди оставшихся распределили обязанности: кормление, уход, дойка.

Пастбище для оставшихся буренок устроили рядом с загонами. После освобождения города от боевиков оказалось, что террористы разграбили ценное оборудование для переработки молока на 1,5 миллиарда сирийских фунтов. Теперь для нормальной работы все предстоит снова закупать за рубежом.

«В планах у нас закупка около 500 породистых коров из Европы. Тогда у нас будет такое количество молока, которого хватит, чтобы обеспечить им наш завод, который откроется в ближайшее время. Мы надеемся начать поставки молока, сыра и творога в магазины наших городов», - отметил аль-Ахам.

Коровы постепенно начинают оправляться от военного стресса. Только за последние три недели стадо увеличилось на восемь голов.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе с США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80% домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.

Пока объем продукции фермы небольшой - 2-3 тонны молока в день. Но с помощью местной администрации владелец планирует вскоре открыть завод по переработке молока и тогда здесь снова будут производить масло йогурты, сыры и другую молочную продукцию.