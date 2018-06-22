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Органы военной прокуратуры разыскивают родственников героев Советского Союза

Егор Левин
04:23 22.06.2018
Одиннадцати фронтовикам, служившим в органах военной прокуратуры, было присвоено звание Героя Советского Союза. Ведомство просит откликнуться их родственников.

В День памяти и скорби, 22 июня, в Москве будет открыт памятник героям Великой Отечественной из числа военных прокуроров и следователей.

Памятник создан на добровольные пожертвования. Одиннадцати фронтовикам, проходившим службу в органах военной прокуратуры, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Ведомство разыскивает их родственников.

Торопкин Алексей Георгиевич, родился 3 марта 1920 года в Омске. Отличился в боях за освобождение Севастополя.

Усенбеков Калийнур, родился 23 сентября 1921 года в селе Ой-Булак в Киргизии. В должности парторга проявил мужество при наступлении на западном берегу Одера.

Щипанов Николай Константинович, родился 15 марта 1924 года в селе Головчино Белгородской области, отмечен за заслуги при переправе через Одер.

Если Вы — родственник героя или Вам что-то известно о судьбе его близких, просим откликнуться и позвонить по номерам телефонов +7 495 693-64-17 и +7 495 693-13-60.

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