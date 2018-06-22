Цены на бензин в России снизились – Росстат

Средняя розничная цена бензина в России снизилась. Так, по состоянию на 18 июня стоимость марки АИ-92 составила 41,68 рубля, а АИ-95 – 44,68 рубля.

Согласно данным Росстата, цены на бензин на АЗС в Москве варьируются.

«На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 45,50 рубля за литр, марки АИ-95 – от 44,69 до 47,65 рубля», - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает ведомство, в период с 9 по 18 июня розничная цена бензина снизилась сразу в 24 российских регионах. Больше всего бензин подешевел в Тамбове – на 1,4%.

Ранее в ФАС спрогнозировали будущее цен на топливо.