Порошенко включил политические партии РФ в санкционный список

Президент Украины Петр Порошенко внес в расширенный санкционный список сразу семь политических партий России. В частности, речь идет о КПРФ, ЛДПР и «Единой России».

Согласно документу, опубликованному на сайте украинского лидера, в перечень также попали Демократическая партия России, Аграрная партия России и «Патриоты России».

Как уточняет РИА Новости, на территории Украины у перечисленных партий должны быть заблокированы активы. Кроме того, им запрещается выводить капиталы за пределы страны. Также было приостановлено исполнение финансовых и экономических обязательств и введены ограничения по выдаче наличных средств по банковским карточкам.

Более того, Порошенко включил в санкционный список также Центральную избирательную комиссию РФ во главе с Эллой Памфиловой. Таким образом, перечень увеличился еще на 30 российских юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Украина приступила к блокировке российских СМИ.