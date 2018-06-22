Колокольцев рассказал, как Россия намеревается поддерживать имидж своих миротворцев в мире

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поделился с присутствующими на саммите руководителей полицейских ведомств позицией России касательно работы правоохранительных органов. Начал он с того, что российские полицейские, обладающие многолетним опытом участия в операциях ООН, сейчас успешно проходят службу в Южном Судане, Конго, Колумбии, Косово, Гаити и Кипре.

«Представители ООН неоднократно подчеркивали их (российских полицейских — прим. ред.) профессионализм», — отметил Колокольцев.

По его словам, Россия и далее намерена поддерживать имидж своих миротворцев.

«С этой целью с 2000 года в Москве действует Центр подготовки миротворцев, имеющий сертификацию ООН. В нем обучаются сотрудники МВД РФ и правоохранительных структур многих других государств-участников ООН», — рассказал Колокольцев.

Как он подчеркнул, работа центра не раз получала положительную оценку руководства ООН.

Также Колокольцев отметил, что России удалось успешно выполнить международную программу ООН по повышению количества миротворцев, в том числе женского пола. Отдельно российский министр подчеркнул, что Россия готова и далее всегда сотрудничать с другими странами на международном уровне.