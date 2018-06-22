Эксперт определил, чем было загадочное явление в небе над Россией

Вечером в среду, 20 июня, жители сразу четырех областей центра России могли наблюдать странное явление в небе. По словам доцента кафедры оптики и спектроскопии Воронежского университета Лианы Леоновой, этим небесным телом мог быть метеор или космический мусор, который сгорел еще в воздухе.

«Вряд ли это был метеорит естественного происхождения. Потому что тогда нужно изучать съемки последствий этого падения. Если это все сгорело в атмосфере, значит, этих последствий мы не увидим. Наблюдался болид естественного или искусственного происхождения», - цитирует ее слова РИА Новости.

Вместе с тем Леонова отметила, что после того, как человечество начало осваивать околоземное пространство, космический мусор стал частым явлением. По ее словам, ежедневно в земную атмосферу влетают сотни тысяч тонн такого мусора.

Ранее сообщалось, что многие жители Воронежа, а также Орловской и Липецкой областей стали рассказывать о том, что видели падение метеорита.